اولمبياد طوكيو - مصارعة رومانية - امين قنيشي ينهزم امام الشيلي ياسميني اكوستا فرننداز

وات - انهزم المصارع امين قنيشي امام الشيلي ياسميني اكوستا فرننداز فجر اليوم في اطار دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو بالنقاط 5-1 ضمن منافسات ( وزن 130 كلغ) المصارعة الرومانية في دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو









