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اولمبياد طوكيو - مصارعة رومانية - امين قنيشي ينهزم امام الشيلي ياسميني اكوستا فرننداز

Publié le Dimanche 01 Août 2021 - 06:32قراءة: 0 د, 10 ث
وات - انهزم المصارع امين قنيشي امام الشيلي ياسميني اكوستا فرننداز فجر اليوم في اطار دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو بالنقاط 5-1 ضمن منافسات ( وزن 130 كلغ) المصارعة الرومانية في دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 230142

Artiz  ()  |Dimanche 01 Août 2021 à 09h 01m |           
يا ولدي قلتلكم طلع عليكم انقلاب باليمن و البركة. فكرني عامة الانقلاب متاع بن علي كي جاء الربيع في عوض باش تجينا الخطيفة ، جانا الجراد . يا دغف الربيع الجاي حتي الجراد ما كمش باش تخلطوا عليه ، زيدو صفقوا و تشمتوا اما راهي تدور تدور و ماهي باش توحل كان في ريوسكم و قولوا قالها



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