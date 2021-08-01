وات - انهزم المصارع امين قنيشي امام الشيلي ياسميني اكوستا فرننداز فجر اليوم في اطار دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو بالنقاط 5-1 ضمن منافسات ( وزن 130 كلغ) المصارعة الرومانية في دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو
اولمبياد طوكيو - مصارعة رومانية - امين قنيشي ينهزم امام الشيلي ياسميني اكوستا فرننداز
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