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العاب طوكيو - مصارعة - زينب الصغير تنهزم امام الامريكية غراي ادلين ماريا

Publié le Dimanche 01 Août 2021 - 06:20قراءة: 0 د, 8 ث
وات - انهزمت المصارعة زينب الصغير فجر اليوم امام الامريكية غراي ادلين ماريا بالنقاط 8-0 في ثمن نهائي منافسات المصارعة الحرة وزن 76 كلغ ضمن دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو






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