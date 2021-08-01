العاب طوكيو - مصارعة - زينب الصغير تنهزم امام الامريكية غراي ادلين ماريا

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انهزمت المصارعة زينب الصغير فجر اليوم امام الامريكية غراي ادلين ماريا بالنقاط 8-0 في ثمن نهائي منافسات المصارعة الحرة وزن 76 كلغ ضمن دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو