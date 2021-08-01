العاب طوكيو -المنتخب التونسي للكرة الطائرة  ينهزم امام منتخب روسيا صفر- 3

وات - انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة صباح اليوم امام منتخب روسيا ( منتخب اللجنة الاولمبية الروسية) صفر/3 في مباراته الخامسة الاخيرة في الدور الاول لدورة الكرة الطائرة ضمن دورة العاب طوكيو 2020. وهي الهزيمة الخامسة للمنتخب الوطني في الاولمبياد.

وسبق للمنتخب التونسي ان انهزم امام منتخبات البرزيل صفر/3 وفرنسا صفر/3 والولايات المتحدة 1/3 والارجنتين 2/3 .

وجاءت تفاصيل الاشواط 20/25 و22/25 و16/25.



