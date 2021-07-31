قبلي: اقتناء عدد من أجهزة تكثيف الاكسجين لفائدة مرضى "كورونا" ببادرة من الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بدوز

وات -

مكّنت الحملة التي أطلقتها الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بدوز من ولاية قبلي، من جمع مبلغ مالي قدره 76 ألف دينار في شكل تبرعات، خصص لشراء 16 جهاز مكثف للأكسجين، بهدف المساهمة في دعم مجهودات التكفّل بعدد من المصابين بفيروس "كورونا" من الذين هم في حاجة لمثل هذه الأجهزة، وفق رئيس الهيئة يسري كرير.وأوضح المصدر ذاته، اليوم السبت، لـ(وات)، أن هذه الحملة والتي تواصلت على امتداد أكثر من أسبوع، لاقت تجاوبا كبيرا من أهالي الجهة، حيث تكفل نشطاء الهيئة بجمع التبرعات عبر التواصل المباشر مع متساكني مختلف أحياء مدينة دوز، الذين انخرطوا بطواعية في هذه البادرة.وقد مكنت هذه البادرة، الى حد الان من اقتناء 16 آلة تكثيف اكسجين، 13 منها سعة 10 لترات، و3 سعة 5 لترات، مع تكفل عدد من المتبرعين الاخرين بتوفير 4 آلات إضافية، ليصبح العدد الجملي لهذه الأجهزة التي تتوفر عند الهيئة اليوم، 20 آلة، تضعها على ذمة المرضى من الذين هم في حاجة اليها، خاصة بالمنازل.وجاءت هذه البادرة، على إثر تضاعف عدد المصابين بفيروس "كورونا" وفي ظل خطورة الوضع الوبائي بالجهة، الامر الذي شكل ضغطا كبيرا على المؤسسات الصحية التي بات يتعذر عليها توفير العدد الكافي من اسرة الاكسجين.وأشار ذات المتحدث، إلى ان الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بدوز، قررت تمديد حملة التبرعات لجمع أكبر قدر من الاعتمادات التي ستوجه لشراء اجهزة تكثيف الاكسجين، لتخفيف العبء على المؤسسات الصحية التي اصبحت تعاني مؤخرا من اضطراب في التزود بمادة الاكسجين بسبب الطلب الكبير عليه.ودعا، في هذا السياق، أهالي الجهة، الى مزيد الانخراط في هذه البادرة التي من شأنها إنقاذ عدد من الارواح البشرية في ظل انتشار وتفشي جائحة كورونا، وفق تعبيره.