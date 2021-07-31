   Jouini - عتاب  

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تحوير مواعيد سفرات قطار الضاحية الجنوبية بداية من يوم غد الأحد

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 18:45قراءة: 0 د, 52 ث
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ، السبت، عن ادخال تحوير على مواعيد سفرات الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة (تونس - الرياض) بداية من يوم غد الأحد 31 جويلية 2021.

ويتنزل هذا التحوير، وفق بلاغ صادر عن الشركة، تطبيقا للأمر الرئاسي القاضي بتعديل فترة منع جولان الأشخاص و العربات بكامل تراب الجمهورية لتصبح من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.


وأوضحت الشركة في ذات السياق، ان انطلاق أول قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض سيكون على الساعة 05 و 25 دق في حين سيكون انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 20 و 30 دق.

واضافت ان انطلاق أول قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس سيكون على الساعة 05 و 15 دق في حين سينطلق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 20 و 30 دق.


وذكرت الشركة في هذا الصدد، بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من عدوى كوفيد 19، و خاصة الالتزام الكلي بارتداء الكمامات في المحطات و على متن القطارات و تعقيم اليدين بصفة دورية حفاظا على سلامة الجميع.

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