استئناف العمل بكافة مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة بطاقة استيعاب لا تتجاوز 50 بالمائة

أعلنت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، في بلاغ لها اليوم السبت، عن استئناف العمل بكافة مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة، مشددة على الالتزام بطاقة استيعاب لا تتجاوز 50 بالمائة من طاقة الاستيعاب الجملية للمؤسسات.ويأتي هذا الإعلان تبعا لما تم إقراره أمس الجمعة من قبل رئاسة الجمهورية من إجراءات والقاضية بتعديل فترة منع جولان الأشخاص والعربات لتصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من يوم 1 أوت 2021 إلى غاية اشعار آخر.ودعت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن إلى التقليص في عدد الأعوان المباشرين بالمؤسسة باعتماد التداول في عطل الاستراحة السنوية، مع قرار حصة نشاط يومية لتدريب الاطفال دون 6 سنوات على السلوكيات الوقائية داخل الفضاء التربوي او خارجه.من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن تنسيقها مع مصالح وزارة الصحة لتوفير التلاقيح اللازمة لفائدة كافة الأعوان العاملين بقطاع الطفولة قبل افتتاح السنة التربوية المقبلة.