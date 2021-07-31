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الشركة التونسية للملاحة تدعو الوافدين الى تونس الى الاستظهار بنتيجة سلبية لتحليل كوفيد -19 بداية من غرة اوت 2021

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 17:09قراءة: 0 د, 29 ث
دعت الشركة التونسية للملاحة ، السبت ، جميع الوافدين الى تونس، ابتداء من يوم 01 أوت2021، الى الاستظهار ، عند التسجيل، بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد - 19 لم يمضي عليه 72 ساعة من تاريخ إجرائه .

واضافت الشركة، في بلاغ نشرته على صفحتها على موقع "فايس بوك " الى وجوب خضوع الوافدين الى حجر صحي ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول .


ويتنزل هذا الإجراء، طبقا للأمر الرئاسي بتاريخ 30 جويلية 2021 والمتعلق بشروط قبول الوافدين على البلاد التونسية علما وانه يتعين على المسافرين التقيد بكل الإجراءات الوقائية ضمانا لمتطلبات السلامة .

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