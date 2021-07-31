الشركة التونسية للملاحة تدعو الوافدين الى تونس الى الاستظهار بنتيجة سلبية لتحليل كوفيد -19 بداية من غرة اوت 2021

دعت الشركة التونسية للملاحة ، السبت ، جميع الوافدين الى تونس، ابتداء من يوم 01 أوت2021، الى الاستظهار ، عند التسجيل، بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد - 19 لم يمضي عليه 72 ساعة من تاريخ إجرائه .واضافت الشركة، في بلاغ نشرته على صفحتها على موقع "فايس بوك " الى وجوب خضوع الوافدين الى حجر صحي ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول .ويتنزل هذا الإجراء، طبقا للأمر الرئاسي بتاريخ 30 جويلية 2021 والمتعلق بشروط قبول الوافدين على البلاد التونسية علما وانه يتعين على المسافرين التقيد بكل الإجراءات الوقائية ضمانا لمتطلبات السلامة .