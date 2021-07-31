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تونس للطرقات السيارة: تخصيص ممر عبور دون حواجز للقاصدين منزل جميل/ بنزرت

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 17:07قراءة: 0 د, 23 ث
أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة، السبت، عن تخصيص ممر عبور حر (دون حاجز) للقاصدين منزل جميل/ بنزرت، وذلك تخفيفا للضغط المروري ، وقت الذروة، على محطة الاستخلاص بسيدي ثابت بالطريق السيارة أ 4 .

ودعت الشركة ، في بلاغ صادر عنها، مستعملي الطريق الراغبين في الخلاص نقدا العبور دون توقف والخلاص عند محطة الاستخلاص منزل جميل .


ويتعين على حاملي الشارة الآلية التوقف لتأشير الشارة ثم العبور ليتم التعرف عليها بمحطة الخروج، وفق نص البلاغ.

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