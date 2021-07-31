تونس للطرقات السيارة: تخصيص ممر عبور دون حواجز للقاصدين منزل جميل/ بنزرت

أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة، السبت، عن تخصيص ممر عبور حر (دون حاجز) للقاصدين منزل جميل/ بنزرت، وذلك تخفيفا للضغط المروري ، وقت الذروة، على محطة الاستخلاص بسيدي ثابت بالطريق السيارة أ 4 .ودعت الشركة ، في بلاغ صادر عنها، مستعملي الطريق الراغبين في الخلاص نقدا العبور دون توقف والخلاص عند محطة الاستخلاص منزل جميل .ويتعين على حاملي الشارة الآلية التوقف لتأشير الشارة ثم العبور ليتم التعرف عليها بمحطة الخروج، وفق نص البلاغ.