تونس للطرقات السيارة: تخصيص ممر عبور دون حواجز للقاصدين منزل جميل/ بنزرت

أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة، السبت، عن تخصيص ممر عبور حر (دون حاجز) للقاصدين منزل جميل/ بنزرت، وذلك تخفيفا للضغط المروري ، وقت الذروة، على محطة الاستخلاص بسيدي ثابت بالطريق السيارة أ 4 .
ودعت الشركة ، في بلاغ صادر عنها، مستعملي الطريق الراغبين في الخلاص نقدا العبور دون توقف والخلاص عند محطة الاستخلاص منزل جميل .
ويتعين على حاملي الشارة الآلية التوقف لتأشير الشارة ثم العبور ليتم التعرف عليها بمحطة الخروج، وفق نص البلاغ.
ودعت الشركة ، في بلاغ صادر عنها، مستعملي الطريق الراغبين في الخلاص نقدا العبور دون توقف والخلاص عند محطة الاستخلاص منزل جميل .
ويتعين على حاملي الشارة الآلية التوقف لتأشير الشارة ثم العبور ليتم التعرف عليها بمحطة الخروج، وفق نص البلاغ.
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