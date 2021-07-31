دورة ملك الاردن - المنتخب التونسي لكرة السلة ينهزم أمام نظيره المصري 71-80 في الدور نصف النهائي

وات - انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اليوم السبت أمام نظيره المصري بنتيجة 71-80 في اطار الدور نصف النهائي لبطولة الملك عبد الله الثاني بالأردن.

وكان المنتخب التونسي قد فاز على مصر أمس الجمعة في الجولة الاخيرة للدور الاول من البطولة بنتيجة 68-55 .



يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي يشارك في هذه الدورة استعدادا للبطولة الافريقية الافروباسكيت التي ستقام برواندا.



