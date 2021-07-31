دورة ملك الاردن - المنتخب التونسي لكرة السلة ينهزم أمام نظيره المصري 71-80 في الدور نصف النهائي

وات - انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اليوم السبت أمام نظيره المصري بنتيجة 71-80 في اطار الدور نصف النهائي لبطولة الملك عبد الله الثاني بالأردن.
وكان المنتخب التونسي قد فاز على مصر أمس الجمعة في الجولة الاخيرة للدور الاول من البطولة بنتيجة 68-55 .
يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي يشارك في هذه الدورة استعدادا للبطولة الافريقية الافروباسكيت التي ستقام برواندا.
وكان المنتخب التونسي قد فاز على مصر أمس الجمعة في الجولة الاخيرة للدور الاول من البطولة بنتيجة 68-55 .
يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي يشارك في هذه الدورة استعدادا للبطولة الافريقية الافروباسكيت التي ستقام برواندا.
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