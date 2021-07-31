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دورة ملك الاردن - المنتخب التونسي لكرة السلة ينهزم أمام نظيره المصري 71-80 في الدور نصف النهائي

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 17:06قراءة: 0 د, 17 ث
وات - انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اليوم السبت أمام نظيره المصري بنتيجة  71-80  في اطار الدور نصف النهائي لبطولة الملك عبد الله الثاني بالأردن.
وكان المنتخب التونسي قد فاز على مصر أمس الجمعة في الجولة الاخيرة للدور الاول من البطولة بنتيجة 68-55 .

يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي يشارك في هذه الدورة استعدادا للبطولة الافريقية الافروباسكيت التي ستقام برواندا.

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