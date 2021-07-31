وزير الصحة بالنيابة يؤكد ضرورة دعم القطاع الصحي بالإنتدابات اللازمة وخاصة فيما يتعلق بالإطارات الطبية وشبه الطبية

أكد وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي اليوم السبت، ضرورة دعم القطاع الصحي بالإنتدابات اللازمة وخاصة فيما يتعلق بالإطارات الطبية وشبه الطبية.وشدد الوزير حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم، خلال جلسة عمل ضمت المديرين العامين والإطارات العليا بالوزارة ورؤساء البرامج الصحية، للنظر في مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2022، على أهمية دعم البرامج الوقائية وإنجاح الخطة الوطنية لمجابهة جائحة كوفيد-19.ودعا بالمناسبة إلى مزيد تأهيل الهياكل الصحية العمومية مع إعطاء الأولوية لأقسام الولدان ومراكز تصفية علاوة على دعم برامج صيانة التجهيزات الطبية والمرافق الصحية.وأكد الطرابلسي ضرورة تطوير ميزانية البحث الطبي واستغلال المشاريع الصحية الجاهزة، لافتا إلى أهمية التسريع في استكمال المشاريع المبرمجة بما يساهم في مزيد تحسين وتقريب الخدمات الصحية للمواطنين بكامل جهات البلاد.وتم خلال هذه الجلسة النقاش حول إدخال التعديلات الضرورية على المشروع الأولي للميزانية وذلك إستجابة لمتطلبات الظرف الصحي الدقيق الذي تمر به تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19.