وزير الصحة بالنيابة يؤكد ضرورة دعم القطاع الصحي بالإنتدابات اللازمة وخاصة فيما يتعلق بالإطارات الطبية وشبه الطبية

أكد وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي اليوم السبت، ضرورة دعم القطاع الصحي بالإنتدابات اللازمة وخاصة فيما يتعلق بالإطارات الطبية وشبه الطبية.
وشدد الوزير حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم، خلال جلسة عمل ضمت المديرين العامين والإطارات العليا بالوزارة ورؤساء البرامج الصحية، للنظر في مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2022، على أهمية دعم البرامج الوقائية وإنجاح الخطة الوطنية لمجابهة جائحة كوفيد-19.
ودعا بالمناسبة إلى مزيد تأهيل الهياكل الصحية العمومية مع إعطاء الأولوية لأقسام الولدان ومراكز تصفية علاوة على دعم برامج صيانة التجهيزات الطبية والمرافق الصحية.
وأكد الطرابلسي ضرورة تطوير ميزانية البحث الطبي واستغلال المشاريع الصحية الجاهزة، لافتا إلى أهمية التسريع في استكمال المشاريع المبرمجة بما يساهم في مزيد تحسين وتقريب الخدمات الصحية للمواطنين بكامل جهات البلاد.
وتم خلال هذه الجلسة النقاش حول إدخال التعديلات الضرورية على المشروع الأولي للميزانية وذلك إستجابة لمتطلبات الظرف الصحي الدقيق الذي تمر به تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19.
وشدد الوزير حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم، خلال جلسة عمل ضمت المديرين العامين والإطارات العليا بالوزارة ورؤساء البرامج الصحية، للنظر في مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2022، على أهمية دعم البرامج الوقائية وإنجاح الخطة الوطنية لمجابهة جائحة كوفيد-19.
ودعا بالمناسبة إلى مزيد تأهيل الهياكل الصحية العمومية مع إعطاء الأولوية لأقسام الولدان ومراكز تصفية علاوة على دعم برامج صيانة التجهيزات الطبية والمرافق الصحية.
وأكد الطرابلسي ضرورة تطوير ميزانية البحث الطبي واستغلال المشاريع الصحية الجاهزة، لافتا إلى أهمية التسريع في استكمال المشاريع المبرمجة بما يساهم في مزيد تحسين وتقريب الخدمات الصحية للمواطنين بكامل جهات البلاد.
وتم خلال هذه الجلسة النقاش حول إدخال التعديلات الضرورية على المشروع الأولي للميزانية وذلك إستجابة لمتطلبات الظرف الصحي الدقيق الذي تمر به تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19.
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