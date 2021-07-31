اولمبياد طوكيو - رفع الاثقال - وزن 81 كلغ - رمزي بهلول في المركز الثاني عشر

وات - انهى الرباع التونسي رمزي بهلول، اليوم السبت، مشاركته في منافسات رفع الاثقال لوزن 81 كلغ ضمن اولمبياد طوكيو في المرتبة الثانية عشرة في الترتيب العام بعد ان رفع 300 كلغ في المجموع (136 كلغ في الخطف و164 كلغ في النتر) في المجموعة الثانية التي انهاها في المرتبة الرابعة.



وسيكون الموعد الثلاثاء القادم مع ايمن باشا، اخر ممثلي تونس في رياضة رفع الاثقال في العاب طوكيو، من خلال منافسات وزن 109 كلغ.



