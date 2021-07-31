وزارة الداخلية: 5300 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة و1813 مخلفة لحظر الجولان

سجلت وزارة الداخلية تحرير 5300 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات، أمس الجمعة، في نطاق مساهمة الوحدات الأمنيّة في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس "كورونا"، وفق بلاغ للوزارة اليوم السبت.



كما حررت وحدات الأمن 1813 مخالفة حظر جولان وسحبت 1650 رخصة سياقة وحجزت 1667 بطاقة رماديّة، فضلا عن 854 محضرا ومخالفة لعدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.



