   Saliha - Frag Ghzali  

رفع الحجر الصحي الشامل يومي السبت والأحد في تونس الكبرى

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 12:59قراءة: 0 د, 30 ث
أصدر ولاة تونس تونس الكبرى، (تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس) جملة من القرارات الجديدة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا فيما يلي نصّها:

-الحرص على تنفيذ ماجاء بالامر الرئاسي المتعلق بتعديل فترة منع الجولان للاشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتصبح من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا بداية من غرة أوت.
- منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة .

-مواصلة تعليق نشاط الأسواق الأسبوعية الى حين إشعار آخر .
-مواصلة تعليق صلاة الجمعة الى حين اشعار آخر .
-مواصلة منع لعب الورق واستعمال الشيشة بالمقاهي .
- الغاء بقية القرارات المضمنة ببلاغ ولاة تونس الكبرى بتاريخ 12 جويلية 2021.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 230106

BenMoussa  ()  |Samedi 31 Juillet 2021 à 12h 15m |           
رفع الحجر الصحي الشامل يومي السبت والأحد في تونس الكبرى
الحمد لله بدأ اصدار القرارات الجديدة التي ستحد من انتشار الوباء وتخرجنا من الخطر الداهم الذي استوجب تطبيق الفصل 80 من الدستور



En continu

Toutes les news

السبت 31 جويلية 2021 | 21 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:29 16:15 12:33 05:24 03:43
43°
42°% 8:الرطــوبة
تونــس29°
2.06 كم/س
:الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
42°-2940°-2733°-2542°-2739°-28
  • Avoirs en devises
    20484,1

  • (30 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30381 DT        1$ =2,77896 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juill)   1422,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة