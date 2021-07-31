رفع الحجر الصحي الشامل يومي السبت والأحد في تونس الكبرى

-الحرص على تنفيذ ماجاء بالامر الرئاسي المتعلق بتعديل فترة منع الجولان للاشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتصبح من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا بداية من غرة أوت.- منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة .-مواصلة تعليق نشاط الأسواق الأسبوعية الى حين إشعار آخر .-مواصلة تعليق صلاة الجمعة الى حين اشعار آخر .-مواصلة منع لعب الورق واستعمال الشيشة بالمقاهي .- الغاء بقية القرارات المضمنة ببلاغ ولاة تونس الكبرى بتاريخ 12 جويلية 2021.