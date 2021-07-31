رفع الحجر الصحي الشامل يومي السبت والأحد في تونس الكبرى

أصدر ولاة تونس تونس الكبرى، (تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس) جملة من القرارات الجديدة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا فيما يلي نصّها:
-الحرص على تنفيذ ماجاء بالامر الرئاسي المتعلق بتعديل فترة منع الجولان للاشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتصبح من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا بداية من غرة أوت.
- منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة .
-مواصلة تعليق نشاط الأسواق الأسبوعية الى حين إشعار آخر .
-مواصلة تعليق صلاة الجمعة الى حين اشعار آخر .
-مواصلة منع لعب الورق واستعمال الشيشة بالمقاهي .
- الغاء بقية القرارات المضمنة ببلاغ ولاة تونس الكبرى بتاريخ 12 جويلية 2021.
-الحرص على تنفيذ ماجاء بالامر الرئاسي المتعلق بتعديل فترة منع الجولان للاشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتصبح من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا بداية من غرة أوت.
- منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة .
-مواصلة تعليق نشاط الأسواق الأسبوعية الى حين إشعار آخر .
-مواصلة تعليق صلاة الجمعة الى حين اشعار آخر .
-مواصلة منع لعب الورق واستعمال الشيشة بالمقاهي .
- الغاء بقية القرارات المضمنة ببلاغ ولاة تونس الكبرى بتاريخ 12 جويلية 2021.
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