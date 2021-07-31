وزارة الصحة تمضي مع الأطباء الممارسين بصفة حرة، الاثنين المقبل، اتفاقية تتيح إجراء التلقيح ضد كورونا بالعيادات الخاصة للأطباء

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تمضي وزارة الصحة والأطباء في الممارسة الحرة، اتفاقية شراكة، يوم الاثنين 2 أوت المقبل، تتيح إجراء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا بالعيادات الخاصة للأطباء وأطباء الاسنان، بصفة تطوعية، وفق ما أعلنه، اليوم السبت، المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان بتونس.وأشارت هيئة أطباء الأسنان في بلاغ لها اليوم، أن هذه المبادرة تتنزل عند رغبة العديد من الأطباء في التطوع لمؤازرة ومعاضدة المجهود الوطني في توسيع حملات التلقيح وبعد تدخل العمادة الوطنية بالتنسيق مع بقية العمادات.وكانت تنسيقية العمادات الوطنية للصيادلة والاطباء واطباء الأسنان، دعت في بيان صادر عنها الإربعاء الفارط، إلى إشراك الهيئات الممثلة للقطاعات الصحية في ضبط النقاط الاستعجالية المرجو إنجازها على المستوى الصحي، إثر القرارات الاستثنائية الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الجاري.كما عبرت التنسيقية، عن بالغ انشغالها من الوضع الصحي الخطير الذي تعيشه البلاد، داعية إلى اعتباره من أوكد الاولويات التي يجب معالجتها بتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة في أقرب الآجال.