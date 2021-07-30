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تعديل توقيت حظر التجول إلى العاشرة ليلا

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 21:11قراءة: 0 د, 12 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من يوم 1 أوت 2021 إلى غاية اشعار آخر.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 230080

Nouri  ()  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 20h 14m |           
ماذا يجري ؟؟؟
هل تونس في حرب !!!
لا قدر الله



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