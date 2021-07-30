أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من يوم 1 أوت 2021 إلى غاية اشعار آخر.
تعديل توقيت حظر التجول إلى العاشرة ليلا
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الجمعة 30 جويلية 2021 | 20 ذو الحجة 1442
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