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دورة ملك الاردن - فوز المنتخب التونسي على نظيره المصري 68-55

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 20:23قراءة: 0 د, 25 ث
وات - فاز المنتخب الوطني لكرة السلة على المنتخب المصري بنتيجة 68-55 اليوم في عمان ( الاردن) في الجولة الاخيرة للدور الاول من بطولة الملك عبد الله الثاني بالاردن.

وانهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امس امام منتخب الفلبين بنتيجة 73-74 بعد تمديد الوقت في الجولة الثالثة من دورة ملك الأردن.


وكان المنتخب الوطني فاز على المنتخب السعودي ال اامس 59/72 في الجولة الثانية بعد هزيمة امام الاردن في اليوم الاول بنتيجة "90-77" في الجولة الاولى للدورة .

ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في الافوباسكيت برواندا.

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