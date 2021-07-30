دورة ملك الاردن - فوز المنتخب التونسي على نظيره المصري 68-55

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فاز المنتخب الوطني لكرة السلة على المنتخب المصري بنتيجة 68-55 اليوم في عمان ( الاردن) في الجولة الاخيرة للدور الاول من بطولة الملك عبد الله الثاني بالاردن.وانهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امس امام منتخب الفلبين بنتيجة 73-74 بعد تمديد الوقت في الجولة الثالثة من دورة ملك الأردن.وكان المنتخب الوطني فاز على المنتخب السعودي ال اامس 59/72 في الجولة الثانية بعد هزيمة امام الاردن في اليوم الاول بنتيجة "90-77" في الجولة الاولى للدورة .ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في الافوباسكيت برواندا.