خلال لقاءه سفير الارجنتين، الجرندي يؤكد حرص تونس على الحفاظ على مكتسباتها الديمقراطية

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي حرص تونس على المحافظة على مكتسباتها الديمقراطية ورفع التحديات التي يفرضها الانتقال الديمقراطي في كنف السلم والأمن والاستقرار، وذلك خلال لقاء جمعه اليوم الجمعة في مقر الوزارة، بسفير الارجنتين بتونس"كلاديو جافيار روزنسويغ" ، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.وأوضح الجرندي بخصوص تطور الأوضاع في تونس على إثر القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، أنّ هذه القرارات تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتندرج في إطار حرص رئيس الدولة على استقرار تونس وحمايتها من الأخطار التي تهدّدها كما أنّها تعكس إرادة شعبية واسعة في ضوء صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تعيشها تونس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.وفي جانب اخر، عبّر الوزير خلال هذا اللقاء عن الارتياح لما تشهده علاقات التعاون بين تونس والأرجنتين من نسق إيجابي وتقديره للجهد الذي بذله الدبلوماسي الأرجنتيني طيلة فترة عمله بتونس من أجل مزيد الارتقاء بالعلاقات القائمة بين البلدين، والذي تجسّم من خلال تكثيف نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين تونس وبيونس آيرس في السنوات الأخيرة وتعزيز التعاون الثنائي خصوصا في المجالين الفلاحي والثقافي.وأكد على ضرورة استغلال الزخم الذي تعرفه العلاقات الثنائية لإثراء مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات اهتمام مشترك (على غرار البحث العلمي، الطاقة، الطب النووي، الصناعات الصيدلية وغيرها) وإرساء شراكة اقتصادية وتجارية فاعلة بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأرجنتينيين وفق تصوّر مبتكر واستراتيجية جديدة لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.ومن جانبه، عبّر سفير الأرجنتين عن تفهمه للصعوبات التي تمر بها بلادنا خصوصا وأنّ الأرجنتين مرّت بفترات أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة خلال الثمانينات الموافق لفترة انتقالها الديمقراطي، معبرا عن شكره البالغ للسّلطات التّونسيّة لتوفير كلّ أسباب النّجاح له خلال فترة عمله الدّبلوماسي في تونس.