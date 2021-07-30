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وزارة الاقتصاد تدعو المتخلفين عن إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة إلى تسوية وضعياتهم

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 19:32قراءة: 0 د, 28 ث
دعت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الجمعة، جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تخلفوا عن إيداع تصاريحهم الجبائية المستوجبة إلى تسوية وضعياتهم الجبائية بصفة تلقائية قصد تفادي ما ينجر عن عدم التسوية من إجراءات قانونية حسب التشريع الجاري


وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها، انه بإمكان المتخلفين عن إيداع التصاريح الجبائية تسوية وضعياتهم سواء بالاتصال بالقباضة المالية مرجع النظر أو عبر منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد بالنسبة إلى المنخرطين بالمنظومة.



ودعت في هذا الصدد، إلى الاتصال بمصالح مراقبة الأداءات مرجع النظر لمزيد الإرشادات أو بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81100400.

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