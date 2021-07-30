وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق المؤدية للمرسى يومي 31 جويلية و 1 أوت 2021

أفادت وزارة التجهيز والإسكان و البنية التحتية، الجمعة، أنه سيتم تحويل جزئي لحركة المرور للعربات القاصدة من جهة طريق ز4 في اتجاه الطريق الوطنية رقم 9 (طريق تونس المرسى)، وذلك يومي 31 جويلية و 1 أوت 2021، بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا.ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها، كافة مستعملي الطريق ز4 إلى المرور عبر محول المطار ثم شارع ياسر عرفات (أمام مطار تونس قرطاج) فمحول الفرات ثم الطريق الوطنية رقم 9، مع توخي الحذر والتخفيض من السرعة.ويأتي هذا التحويل في إطار مواصلة إنجاز أشغال مشروع محول الطريق الشعاعية إيكس 2-الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة شمال جنوب وشارع عبد العزيز الكامل بولاية تونس، وفق نص البلاغ.