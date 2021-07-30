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إحالة 4 أشخاص منتمين إلى حركة النهضة على قاضي التحقيق، من بينهم عضو بمجلس الشورى وأحد طاقم البروتوكول التابع لراشد الغنوشي وحارسه الشخصي سابقا

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 16:57قراءة: 1 د, 0 ث
وات - أكد مصدر مأذون بالمحكمة الإبتدائية تونس 2، إحالة أربعة أشخاص منتمين إلى حركة النهضة على قاضي التحقيق بهذه المحكمة، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمني إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، وذلك بتهمة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد"، مساء الأحد 25 جويلية 2021.

وقال المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، إنه "تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، ووقع استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الإثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق".


كما أكد المصدر ذاته، أنّ فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 جويلية 2021.

يُذكر أن الرئيس قيس سغيّد كان قرر مساء الأحد 25 جويلية 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 230065

Radhbe  ()  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 17h 08m |           
الكيل بمكيالين وداعا للثورة

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 16h 41m |           
وماذا عمن اقتحموا المكاتب واحرقوا واعتدوا
وماذا عمن يقف وراءهم ويشجعهم ويفتخر بذلك

Tresor  (Tunisia)  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 16h 11m |           
ولكن وفي نفس اليوم هنالك العديد من الأشخاص اعتدوا بالحرق والتكسير على مقرات أحزاب وإدارات جهوية وبالعنف على بعض الأشخاص ، لماذا لم تسرعوا في إلقاء القبض عليهم مثل هؤلاء ولم تحيلوهم على القضاء ؟



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