الطرابلسي: اجتماع مرتقب بين وزارة الصحة ووزارتي التربية والتعليم العالي من أجل دراسة مقترح تلقيح التلامذة والطلبة قبل العودة المدرسية والجامعية

وات -

أكد وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي، اليوم الجمعة، أن اجتماعا يعقد غدا السبت، بين وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل دراسة مقترح تلقيح التلاميذ والطلبة ضد كوفيد-19 قبل بداية السنة الدراسية والجامعية الجديدة، وذلك حسب التلاقيح المتوفرة.وأفاد وزير الصحة بالنيابة في تصريح لـ"وات"، خلال حضوره بموكب تسلم 1 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" ممنوحة من الولايات المتحدة الامريكية في إطار مبادرة "كوفاكس"، أن الوزارة ستعمل على ضمان عودة مدرسية آمنة حسب روزنامة واضحة متفق عليها من طرف الوزارات المعنية.ولفت الطرابلسي أن الوزارة تطمح بالتعاون مع عدد من المتدخلين، إلى تلقيح 3 مليون تونسي إلى حدود شهر سبتمبر المقبل، مبرزا أن رصيد التلاقيح المضادة لكوفيد-19 في تونس سيرتفع إلى قرابة 7 ملايين جرعة في الأسبوعين القادمين، حسب قوله.ويشار أن وزارة التربية وعدد من النقابات والجامعات العامة التابعة لسلك التربية، اجتمعت صباح اليوم الجمعة، من أجل تقييم السنة الدراسية الماضية والإعداد للعودة المدرسية فضلا عن النظر في برنامج لاستكمال تلقيح المربين ضد كورونا وموعد الشروع في تطعيم التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية باللقاح، حسب ما أفاد به (وات) المكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد الحاج طيب.