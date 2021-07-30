إلغاء الحجر الصحي الشامل بمعتمديات مدنين الكبرى وسيد مخلوف وبن قردان وتعويضه بالحجر الصحي الموجّه

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قرّرت اللّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية مدنين، المجتمعة اليوم الجمعة، بمقر الولاية، إلغاء الحجر الصحي الشامل بمعتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وبن قردان وسيدي مخلوف، وتعويضه بالحجر الصحي الموجه لمدة أسبوع بداية من غرة أوت القادم.ويأتي هذا القرار، أمام تحسن الوضع الوبائي بالجهة مقارنة بالمدة الفارطة، من خلال انخفاض الحالات الايجابية من معدل 500 إصابة في اليوم، إلى 100 إصابة تقريبا خلال هذه الفترة.ولاحظ، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، أن الوضع لا يزال غير مستقر بالنظر الى ارتفاع وفايات فيروس "كورونا" بعدد يتراوح بين الـ14 و15 وفاة في اليوم، وهو ما يدعو الى مواصلة الحذر أمام هذا الوضع الدقيق، مرجحا تحسّن أفضل للوضع الوبائي مع منتصف شهر أوت القادم، بتطبيق جدي للاجراءات التي تم اقرارها.وقررت اللّجنة الجهوية، أيضا، فتح المساجد لآداء الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة وذلك بالمعتمديات التي يشملها الحجر الصحي الموجه.