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العاب طوكيو 2020- الهزيمة الرابعة للمنتخب التونسي للكرة الطائرة امام الارجنتين 2-3

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 11:39قراءة: 0 د, 17 ث
وات - فاز المنتخب الارجنتيني للكرة الطائرة اليوم في طوكيو على نظيره التونسي بنتيجة 3-2 ( 23-25 و23-25 و25-19 و25-18 و15-8) في اطار الجولة الرابعة من الدور الاول للمجموعة الثانية في دورة الكرة الطائرة ضمن الالعاب الاولمبية 2020- طوكيو
وهي الهزيمة الرابعة للمنتخب التونسي في الدورة الاولمبية.
وكان المنتخب التونسي انهزم امام البرازيل 3-0 وفرنسا 3-0 والولايات المتحدة 3-1

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 230039

Nouri  ()  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 10h 55m |           
كيف تريدون ان الانقلاب لا يلعب دورا نفسي على الرياضيين ؟؟؟
هبطتلهم ركايبهم !!!



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