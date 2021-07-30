العاب طوكيو 2020- الهزيمة الرابعة للمنتخب التونسي للكرة الطائرة امام الارجنتين 2-3

وات - فاز المنتخب الارجنتيني للكرة الطائرة اليوم في طوكيو على نظيره التونسي بنتيجة 3-2 ( 23-25 و23-25 و25-19 و25-18 و15-8) في اطار الجولة الرابعة من الدور الاول للمجموعة الثانية في دورة الكرة الطائرة ضمن الالعاب الاولمبية 2020- طوكيو

وهي الهزيمة الرابعة للمنتخب التونسي في الدورة الاولمبية.

وكان المنتخب التونسي انهزم امام البرازيل 3-0 وفرنسا 3-0 والولايات المتحدة 3-1



