تنسيقية عمادات الصيادلة والاطباء تدعو إلى إشراك الهيئات الممثلة للقطاعات الصحية في ضبط النقاط الاستعجالية على المستوى الصحي

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دعت تنسيقية العمادات الوطنية للصيادلة والاطباء واطباء الأسنان، إلى إشراك الهيئات الممثلة للقطاعات الصحية في ضبط النقاط الاستعجالية المرجو إنجازها على المستوى الصحي، إثر القرارات الاستثنائية الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الجاري.وعبرت التنسيقية، في بيان صادر عنها، أول أمس الإربعاء، عن بالغ انشغالها من الوضع الصحي الخطير الذي تعيشه البلاد، داعية إلى اعتباره من أوكد الاولويات التي يجب معالجتها بتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة في أقرب الآجال.ومن جهة أخرى، شددت التنسيقية في ذات البيان، على ضرورة التفاف التونسيين حول المصلحة العليا للوطن ونبذ كل أشكال التعصب والعنف، داعية إلى ضبط خارطة طريق في أقرب الآجال لتوضيح معالم المرحلة القادمة.وأكدت أيضا أهمية المحافظة على استقلالية القضاء وحرية التعبير والصحافة علاوة على الحريات العامة والفردية ومكافحة الفساد من خلال إنجاز إصلاحات عاجلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.