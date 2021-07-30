اولمبياد طوكيو - الملاكمة مريم الحمراني تنهزم أمام الجزائرية إيمان خليف

وات - انهزمت الملاكمة التونسية مريم الحمراني ( وزن خفيف 57 - 60 كلغ) فجر اليوم أمام الجزائرية إيمان خليف في الدور ثمن النهائي لمنافسات الملاكمة ضمن الدورة الاولمبية بطوكيو.



