وات - انهزمت الملاكمة التونسية مريم الحمراني ( وزن خفيف 57 - 60 كلغ) فجر اليوم أمام الجزائرية إيمان خليف في الدور ثمن النهائي لمنافسات الملاكمة ضمن الدورة الاولمبية بطوكيو.
اولمبياد طوكيو - الملاكمة مريم الحمراني تنهزم أمام الجزائرية إيمان خليف
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