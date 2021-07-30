وات - انهى العداء محمد أمين التواتي فجر اليوم سباق تصفيات سباق 400 متر حواجز في المركز السادس لمجموعته الثانية للتصفيات بتوقيت 50 ثانية و58 جزء من الثانية ضمن دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو. ولم يتمكن من التاهل الى نصف نهائي التصفيات.
اولمبياد طوكيو - 400 متر حواجز- تصفيات - محمد أمين التواتي في المركز السادس لمجموعته
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