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جندوبة: المستشفى الجهوي بجندوبة يتسلم عددا من أسرة الانعاش وأجهزة الاكسيجين لمجابهة فيروس "كورونا"

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 18:55قراءة: 0 د, 53 ث
وات - تسلّم المستشفى الجهوي بجندوبة، اليوم الخميس، مجموعة من المعدات الطبية وشبه الطبية، متمثلة في أسرة إنعاش وأجهزة اكسيجين، في شكل هبة من قبل شركة "اورنج" وذلك بهدف تعزيز قدراته على مجابهة حاجيات المصابين بفيروس "كورونا".

وقال ممثل الشركة، سيف الدزيري، لـ(وات)، إن توفير اسرة انعاش وأجهزة تنفس لفائدة المستشفى الجهوي بجندوبة، يأتي في اطار معاضدة مجهودات الدولة لتوفير الخدمات الضرورية لمرضى الكوفيد، وهو لا يختلف عن دعم بقية المؤسسات التربوية خاصة، والتي سعت الشركة الى تجهيز سبعة من بينها خلال السنة الحالية والسنتين المنقضيتين.
وأضاف، ان الشركة على أتم الاستعداد لمزيد دعم قدرات المؤسسات الصحية في كافة انحاء البلاد، وخاصة منها في المناطق التي تشكو بنيتها التحتية من نقائص وصعوبات.

من جهتها، اعتبرت المديرة الجهوية للصحة بجندوبة، كوثر النهدي، خلال تسلمها لهذه التجهيزات وذلك بحضور والي الجهة وعدد من المسؤولين، ان مثل هذه المساعدات من شأنها ان تعزز قدرة المستشفيات بالجهة التي تعاني نقصا فادحا في المعدات، كما ستساهم في انقاذ أرواح بشرية، لاسيما في ظل التصاعد الغير مسبوق في عدد الوفيات والاصابات بفيروس "كورونا"، التي فاقت 13800 إصابة منذ بداية الجائحة وأكثر من 500 حالة وفاة.


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