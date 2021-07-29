أحزاب يسارية وقومية تعقد لقاء تشاوريّا حول المستجدات في تونس

عقدت أحزاب يسارية وقومية لقاء تشاوريّا اتّفقت خلاله على بلورة بيان مشترك يضبط رؤاها لكيفية الدّفع بتونس نحو تجاوز أزمتها.وهذه الأحزاب هي حزب الوطنيين الدّيمقراطيين الموحّد و التيّار الشّعبي والحزب الوطني الدّيمقراطي الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس الى الأمام وحركة الشّعب.كما اتفقت هذه الأحزاب ، وفق ما ورد في بيان مشترك صدر عنها اليوم الخميس، على أن تظلّ لقاءاتها مفتوحة على كلّ القوى السياسية والمدنية والشّخصيات الوطنية ذات الاهتمامات المشتركة.واكدت ان اجتماع اليوم جاء في إطار متابعتها للتطوّرات الأخيرة التي شهدتها تونس وللإجراءات والتّراتيب التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية واستنادا إلى قناعاتها المشتركة بحتميّة مكافحة الفساد الذي دمّر البلاد والكشف عن ملفّات الاِرهاب والاِغتيالات والجهاز السرّي وانهيار أوضاع شعبنا الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.