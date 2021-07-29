وزارة الدفاع: تلقيح 13 ألف مواطن بخمس ولايات في يوم واحد

أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن عمليّات التلقيح بولايات جندوبة والقيروان وسليانة وقبلّي، تواصلت أمس الاربعاء بنسق حثيث، حيث تمكنت الفرق الصحيّة العسكريّة من تلقيح أكثر من 13 ألف شخص في يوم واحد.وبينت أن المواطنين المستفيدين من التلقيح أمس الاربعاء يتوزّعون كالتالي: 2106 مستفيد بجندوبة و 4817 مستفيدا بالقيروان و 1049 مستفيدا بسليانة، و 4914 مستفيدا بقبلي.وثمنت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخمس، التنسيق المحكم بين مختلف المتدخّلين الجهويّين والمحلّيين في المجال، وتفاعل المواطنين مع الفرق الصحيّة العسكريّة الثّابتة والمتنقّلة.وأوردت أن الإدارة العامّة للصحّة العسكريّة، تأمل في تلقيح 70 ألف مواطن بهذه الولايات، وفق رزنامة ضبطت للغرض، ومنهجيّة عمل تقوم على إستهداف المناطق النائية، وتحسيس المواطنين بأهميّة التلقيح والتوقّي من فيروس كورونا.