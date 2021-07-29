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زغوان : وفاة مواطنين اختناقا بغاز سام داخل دهليزفي منطقة بنت سعيدان بالفحص

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 17:31قراءة: 0 د, 29 ث
وات - أفاد مصدر أمني بإقليم الحرس الوطني بزغوان في تصريح لـ"وات" اليوم الخميس ، بأن مواطنين إثنين توفيا داخل دهليز بعمق حوالي 10 أمتار في منطقة بنت سعيدان بالفحص موضحا أن المعطيات الأولية تفيد بأن الوفاة ، تعود مبدئيا إلى الاختناق احصل بسبب غازات سامة حيث تعذر على أعوان الحماية المدنية الدخول إلى المكان لانتشال الضحيتين بسبب قوة الغازات المنبعثة منه ، وهو ما استوجب تسخير فرقة مختصة بإذن من النيابة العمومية للقيام بهذه المهمة
وأشار ذات المصدر أن فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني ستتولى البحث في ملابسات الحادثة إثر انتشال الجثتين وعرضهما على أنظارالطب الشرعي.

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