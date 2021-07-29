جندوبة: تواصل جهود فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات لإخماد حريقين اندلعا أمس بجبل عديسة بفرنانة وجبل الأحيرش بجندوبة الشمالية

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تواصل فرق الحماية المدنية بجندوبة بمعاضدة أعوان الغابات بالجهة إخماد حريقين اندلعا أمس الأربعاء، الأول بجبل عديسة القريب من قرية عين البيّة من معتمدية فرنانة والثاني بجبل الاحيرش التابع لمعتمدية جندوبة الشمالية، وفق ما أعلنه، اليوم الخميس، مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية.وأوضح المصدر ذاته، خلال اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة الملتئم بمقر الولاية، أن الحريقين أتيا على مساحة غابية تناهز 65 هكتارا، 15 هكتارا منها بمنطقة عين البيّة من معتمدية فرنانة، وأكثر من 50 هكتارا بمعتمدية جندوبة الشمالية.وأشار إلى أن فرق الحماية المدنية تواصل حاليا فتح فجوات غابية بهدف عدم وصول النيران الى المساكن المتاخمة للغابات التي اندلع بها الحريقان.