النادي الصفاقسي يشرع في تحضيراته للموسم الجديد يوم السبت بقيادة الايطالي سوليناس

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سيشرع الفريق الاول لكرة القدم للنادي الصفاقسي بعد غد السبت (س 17) في تحضيراته للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب الايطالي جيوفاني سوليناس الذي تم التعاقد معه رسميا لمدة موسم واحد قابل للتجديد حسب ما اكده المشرف العام للفريق غازي الغرايري اليوم الخميس في لقاء صحفي خاص بتقديم المدرب الجديد.واكد الفني الايطالي من جهته على انه سيعمل بكل ما لديه من طاقة وخبرة على اسعاد انصار هذا النادي الكبير مشددا على ضرورة العمل في كنف التجانس والتضامن بين مختلف مكونات النادي من اجل تحقيق النجاح في مهمته الجديدة لا سيما في هذا الظرف الصعب الذي يمر به النادي الصفاقسي شانه شان اغلب النوادي في العالم.وقال سوليناس " لا استطيع ان اقدم وعودا وانما اؤكد انني ساعمل جاهدا من اجل النجاح في مهمتي مع هذا النادي الكبير المطالب كغيره من النوادي الكبرى بالمنافسة على الالقاب."وسيتم الاعلان عن البرنامج المفصل لتحضيرات نادي عاصمة الجنوب استعدادا للموسم الجديد خلال الاسبوع المقبل.وعلاوة على بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، التي تنطلق يوم 25 سبتمبر القادم، سيدافع النادي الصفاقسي عن لقبه في منافسات الكاس اضافة الى المنافسة على كاس الاتحاد الافريقي وكذلك كاس السوبر التونسي.