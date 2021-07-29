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زغوان: رصد 300 ألف دينار لصيانة 9 مراكز صحة أساسيّة بالجهة

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 15:05قراءة: 0 د, 31 ث
وات - رصدت وزارة الصحة مؤخرا، اعتمادا بقيمة 300 ألف دينار سيخصّص لصيانة 9 مراكز صحّة أساسية بعدد من المناطق الريفية في الجهة، منها 4 مراكز تابعة لمجمع الصحة الأساسية بالفحص، و3 بزغوان، و2 بالناظور.

وذكر المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي، في تصريح لـ"وات"، اليوم الخميس، أنّه تم تحويل الاعتماد المذكور إلى المجلس الجهوي بزغوان، الذي تولى بدوره فتح العروض لانجاز أشغال الصيانة بالمراكز المعنية حتى تكون جاهزة قبل موفى السنة الجارية.
ولفت ذات المصدر، إلى أن إنجاز مثل هذه المشاريع يأتي في إطار حرص وزارة الإشراف على تحسين ظروف العمل بكافة المؤسسات الصحية، وخاصة بالمناطق الريفية، الى جانب تمكين أهاليها من العلاج في ظروف مريحة.





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