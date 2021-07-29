بنزرت: تقدم اشغال تركيز شبكة وخزان اوكسيجين بسعة 3000 لتر بالمستشفى المحلي بماطر

وات -

تتواصل بالمستشفى المحلي بماطر اشغال تركيز شبكة قارة للاكسيجين وخزان بسعة 3000 لتر من ذات المادة الطبية، وفق ما افاد به مصدر محلي مسؤول (وات).وأوضح المصدر ذاته ان هذه الاشغال اقرتها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ببنزرت ونظيرتها المحلية وذلك بتمويل من قبل مجموعة من الأطباء والجمعيات وأبناء المنطقة، في اطار تدعيم المنصة اللوجستية والخدماتية للمستشفىوتولى المجلس الجهوي لولاية ببنزرت، بالتوازي مع اشغال تركيز شبكة الاوكسيجين، تسخير 14 عون نظافة للعمل بالفضاء الاستشفائي طيلة ايام الاسبوع، الى جانب تخصيص 6 اعوان اضافيين سيهتمون بحراسة المستشفى من الداخل والخارج، كما تم الاتفاق مع جمعيات ناشطة بالمنطقة لمعاضدة مجهود الطاقم العامل بالمستشفى في تنظيم قاصدي المستشفى من المواطنين في الفضاء المتقدم للاسعافات الاولية الذي تم تركيزه بمحيط المستشفى الامامي.يشار الى ان المركز المحلي للتطعيم ضد فيروس "كورونا" بماطر يواصل العمل بمعدل يومين في الأسبوع (الجمعة والسبت) بفضاء دار الشباب بماطر.