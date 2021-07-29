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جيش الطيران ينفذ 63 طلعة جوية لإخماد حرائق (وزارة الدفاع)

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 15:03قراءة: 0 د, 21 ث
نفّذ جيش الطيران، خلال الأربعة أيّام الأخيرة، 63 طلعة جويّة لإخماد حرائق بكلّ من جبل زغدود (القيروان) وجبل تكرونة (الكاف) ومنطقة سجنان وفج حسين غار الدماء وجبل الديسة (جندوبة) وغابة الرمال ببنزرت، وفق بلاغ لوزارة الدفاع اليوم الخميس.

وأرسل جيش البرّ عناصر قيادة ميدانيّة متقدّمة "لمزيد تفعيل أعمال اللّجان الجهويّة لمجابهة الكوارث على مستوى التقييم والتنسيق مع بقيّة المتدخّلين بخصوص أنجع الطرق والوسائل المناسبة للتدخّل ومجابهة هذه الحرائق"، حسب ذات المصدر.

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