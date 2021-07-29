وزير الشؤون الاجتماعية يوصي في اجتماعه باطارات "الكنام" بالعمل على دعم القطاع الصحّي العمومي في ظل جائحة كورونا

خصص اجتماع وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس بإطارات الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، للنظر في الأوضاع المالية للصندوق والاقتراحات العمليّة الممكنة لتحقيق توازناته المالية.ودعا وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، وفق بلاغ للوزارة، الى بذل مزيد الجهد لإيفاء صندوق "الكنام" بتعهّداته إزاء مسدي الخدمات حسبما تنصّ عليه الاتفاقيات التعاقديّة، موصيا بالعمل على توجيه أكبر دعم ممكن للقطاع الصحّي العمومي خاصة في هذا الظرف الذي يشتدّ فيه الضغط على هذا القطاع جرّاء جائحة كورونا.وأكد ضرورة إيلاء مصلحة المضمونين الاجتماعيين الأهمية اللازمة والدفاع عن مقدرتهم الشرائيّة كأولويّة قصوى ضمن استراتيجية الصندوق في عملية التفاوض مع مسدي الخدمات بالقطاع الخاص.وتناول الاجتماع مسألة العلاقات التعاقديّة مع مسدي الخدمات في القطاعين العمومي والخاص والاستعداد لاستئناف التفاوض معهما حول مراجعة التعريفات.