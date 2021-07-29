اولمبياد طوكيو - نهال شيخ روحه تستهل مشاركتها بمواجهة البريطانية سارة ادلينغتون في الدور السادس عشر

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تسعى لاعبة الجيدو التونسية نهال شيخ روحه خلال مشاركتها الرابعة في الالعاب الاولمبية الى الصعود على منصة التتويج واهداء الجيدو التونسي ميداليته الاولى على الصعيد الاولمبي.وتنطلق مغامرة بطلة افريقيا غدا الجمعة بمواجهة البريطانية سارة ادلينغتون في الدور السادس عشر لمنافسات وزن ما فوق 78 كلغ.وكانت شيخ روحه انهت مشاركتها في دورة ريو في المركز السابع وتطمح في العاب طوكيو الى الصعود على منصة التتويج.ويتضمن برنامج المشاركة التونسية، في اليوم الثامن من العاب طوكيو، مواجهة الملاكمة التونسية مريم الحمراني للجزائرية ايمان خليف في الدور ثمن النهائي للوزن الخفيف سيدات (57-60 كلغ).ويخوض العداء التونسي محمد التواتي غدا تصفيات 400م حواجز ضمن السلسلة الثانية.ويتقابل المنتخب التونسي للكرة الطائرة بداية من الساعة 8 و25 دقيقة مع نظيره الارجنتيني لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ضمن الدور الاول.ويحتل المنتخب التونسي عقب الجولة الثالثة المركز السادس الاخير بلا ادنى نقطة فيما ياتي المنتخب الارجنتيني في المرتبة الخامسة برصيد 3 نقاط.وتخوض الرامية الفة الشارني غدا تصفيات الرمي السريع بمسدس 25 م.كما يشتمل برنامج المشاركة التونسية في اليوم الثامن من الالعاب على ثلاث سباقات للاشرعة (اية قزقز وسارة قزقز).