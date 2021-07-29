تطورات الوضع السياسي في تونس محور اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من نظيره الاماراتي

تلقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم 28 جويلية 2021 مكالمة هاتفية من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي استعرضا خلالها تطورات الوضع السياسي في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد.ووفق بلاغ للخارجية, أكد الجرندي لنظيره أن هذه القرارات تستند إلى الدستور وهي تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها إزاء الأخطار المحدقة التي تهدّد البلاد، لا سيما في ضوء صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتداعياتها على السلم الاجتماعي بتونس.كما أبرز الوزير أن هذه القرارات استجابت إلى الإرادة الشعبية للتونسيين بما يكفل استكمال المسار الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار .من ناحيته، عبّر الوزير الإماراتي عن دعم بلاده لكل ما فيه مصلحة تونس وشعبها والثقة في قدرتها على تجاوز هذا الظرف الدقيق بما يحفظ أمنها واستقرارها ويساعد مؤسسات الدولة على استعادة سيرها الطبيعي بما يسهم في تحقيق رفاه الشعب التونسي.كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة سنواصل وقوفها إلى جانب تونس في مواجهتها لتداعيات جائحة كوفيد 19 وتجاوزها.