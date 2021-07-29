وات - أنهت الرّامية التونسية ألفة الشارني اليوم الخميس تصفيات منافسة الرّماية بالمسدس هواء مضغوط 25 متر ضمن دورة الالعاب الاولمبية ( طوكيو 2020) في المركز 37 بـ 284 نقطة.
أولمبياد طوكيو: الرامية ألفة الشارني في المركز 37 في مسابقة المسدس هواء مضغوط 25 متر
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