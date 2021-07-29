أولمبياد طوكيو - تصفيات سباق التجذيف: الثنائي نور الهدى الطيب و خديجة الكريمي في المركز الرابع في مجموعتهما

وات - أنهى الثنائي التونسي نور الهدى الطيب و خديجة الكريمي في المركز الرابع من تصفيات سباق التجذيف " زورق مزدوج خفيف الوزن - سيدات" في المركز الرابع من أصل ستة منتخبات مشاركة ضمن المجموعة الثالثة ، بزمن قدره 7 دق و 22 ثانية و 25 جزء بالمائة.



