بن عروس محاصرة عنصران اجراميان محلا 13 منشور تفتيش

تمكّن اعوان فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني ببن عروس، يوم أول أمس 27 جويلية 2021، من القبض على عنصرين اجراميين من متساكني الجهة، الأول صادرة في شأنه 8 مناشير وأحكام بالسّجن لمدّة 3 سنوات والثّاني صادرة في شأنه 5 مناشير تفتيش وأحكام بالسجن لمدة سنة و06 أشهر من أجل تورّطهما في قضايا سلب وعنف شديد وسرقات .وكشفت التحريات معهما أنهما سلبا 4 مواطنين .باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.