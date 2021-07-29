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بن عروس محاصرة عنصران اجراميان محلا 13 منشور تفتيش

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 09:06قراءة: 0 د, 22 ث
تمكّن اعوان فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني ببن عروس، يوم أول أمس 27 جويلية 2021، من القبض على عنصرين اجراميين من متساكني الجهة، الأول صادرة في شأنه 8 مناشير وأحكام بالسّجن لمدّة 3 سنوات والثّاني صادرة في شأنه 5 مناشير تفتيش وأحكام بالسجن لمدة سنة و06 أشهر من أجل تورّطهما في قضايا سلب وعنف شديد وسرقات .

وكشفت التحريات معهما أنهما سلبا 4 مواطنين .


باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.

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