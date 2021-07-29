وات - أنهى مهدي الغربي و رانية الرحالي ، اليوم الخميس، سباق الاشرعة في منافسة زوجي مختلط ، في مراحله الرابعة والخامسة والسادسة ضمن الدورة الاولمبية 2020 في المركز 20.
أولمبياد طوكيو (سباق الأشرعة): الثنائي التونسي مهدي الغربي ورانية الرحالي في المركز 20
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الخميس 29 جويلية 2021 | 19 ذو الحجة 1442
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