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أولمبياد طوكيو (سباق الأشرعة): الثنائي التونسي مهدي الغربي ورانية الرحالي في المركز 20

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 08:48قراءة: 0 د, 9 ث
وات - أنهى مهدي الغربي و رانية الرحالي ، اليوم الخميس، سباق الاشرعة في منافسة زوجي مختلط ، في مراحله الرابعة والخامسة والسادسة ضمن الدورة الاولمبية 2020 في المركز 20.

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