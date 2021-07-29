انهزم الرامي محمد حماد امام الكوري جينهياك اوه 0- 6 فجر اليوم بطوكيو في اطار منافسات الرماية بالقوس - الدور 32 ( فردي رجال) ضمن دورة الالعاب الاولمبية
العاب طوكيو 2020 - الرماية بالقوس - محمد حماد ينهزم امام الكوري جينهياك اوه
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