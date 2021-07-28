صدور البيان الختامي للدورة التاسعة للمجلس التونسي الأمريكي للتجارة والاستثمار المنعقد بواشنطن يومي 27 و 28 ماي 2021

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صدر، اليوم الأربعاء، فحوى البيان المشترك الختامي للدورة التاسعة للمجلس التونسي الأمريكي للتجارة والاستثمار المنعقدة بتونس وواشنطن يومي 27 و28 ماي 2021 عبر تقنية الفيديو والذي تم اعتماده بعد مفاوضات بين الجانبين التونسي والأمريكي.وأكّد المجلس في بيانه، اعتزامه تكثيف الحوار بين المسؤولين والخبراء التونسيّين والأمريكيّين خلال الأشهر المقبلة حول عدد من مجالات التعاون الأساسية، كما اتّفق المشاركون على عقد الدورة المقبلة للمجلس في أقرب الآجال خلال سنة 2022، في شكل اجتماع حضوري إن أتاح الوضع ذلك.واتّفق الطرفان على تعزيز الحوار لوضع برامج تعاون ملموسة فيما يخصّ صياغة وإنفاذ التشريعات المتعلّقة بحماية الملكية الفكرية، بعد أن أبدى الوفد التونسي اهتمامه بالاستفادة من التجربة الأمريكية في هذا المجال.وأشار الوفد الأمريكي إلى جهود تونس لملائمة تشريعاتها الخاصّة بحقوق الملكية الفكرية مع المعاهدات الدولية التي تعدّ تونس طرفًا فيها، مشيرًا إلى أنّه يتطلّع خاصة إلى إمكانيّة انضمام تونس إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية.وناقش الوفدان التونسي والأمريكي السبل الكفيلة بتمكين تونس من تحقيق استفادة اكبر من النظام المعمم للافضليات الذي تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضين إمكانيات تقديم مساعدات فنية للشركات التونسية المصدرة لزيت الزيتون والتي تسعى إلى التلاؤم مع المواصفات التي تفرضها السوق الأمريكية.كما تم التباحث بخصوص الطرق العملية لتشجيع التجارة الثنائية على نطاق أوسع في مجال المنتجات الفلاحية البيولوجية، ومناقشة مساعي تونس لوضع قانون جديد للسلامة الغذائية والأمن البيولوجي.وأعرب الوفدان عن اهتمامهم المشترك بالتوصّل إلى اتفاق من شأنه أن يلائم معايير مواصفات القمح في كلا البلدين.وتطرّق المجلس في دورته التاسعة، إلى فرص الاستثمار المتاحة للشركات الأمريكية في تونس في قطاعات واعدة على غرار قطاعي الطاقات المتجدّدة والسيارات.واستعرض الوفد التونسي في هذا الإطار مجموعة من الحوافز الحكومية لتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار والانتصاب في تونس، كما سلّط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، لا سيما في إنتاج اللقاحات، مؤكدا استعداد تونس للانضمام إلى مركز شمال إفريقيا لتصنيع لقاحات كوفيد-19.وترأّس رياض الصيد، مدير عامّ أمريكا وآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي الذي ضمّ ممثّلين عن عدد من الوزارات والهياكل التونسية خاصة وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة المرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الصحّة، في حين ترأّس دانيال مولاني، مساعد الممثّل التجاري للولايات المتّحدة المكلّف بأوروبا والشرق الأوسط، الوفد الأمريكي المتكوّن من ممثّلين عن عدد من الوزارات والهياكل المختصة كوزارة الخارجية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة.ومثّل انعقاد المجلس فرصة لكلا الجانبين لتأكيد التزامهما بتوسيع وتعميق الاندماج الاقتصادي بين تونس والولايات المتّحدة الأمريكية ولاستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي في المجالات الواعدة ذات الاهتمام المشترك.