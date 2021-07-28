شركة السكك الحديدية: تحوير في توقيت سفرات قطار الضاحية الجنوبية بداية من يوم غد الخميس

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، الأربعاء، عن تحوير في توقيت سفرات قطار الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة (تونس - الرياض) بداية من يوم غد الخميس 29 جويلية 2021.وأوضحت في بلاغ صادر عنها، أن مواعيد انطلاق القطارات من محطتي برشلونة والرياض سيكون وفق التوقيت التالي:-انطلاق أول قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 06 و 10 دق-انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 17 و 30 دق-انطلاق أول قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 06 و 10 دق-انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 17 و 30 دقوذكرت الشركة في هذا الصدد، بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من عدوى كوفيد-19 و خاصة الالتزام الكلي بارتداء الكمامات في المحطات وعلى متن القطارات و تعقيم اليدين بصفة دورية حفاظا على سلامة الجميع.