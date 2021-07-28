   D Brubeck - For all we know  

شركة السكك الحديدية: تحوير في توقيت سفرات قطار الضاحية الجنوبية بداية من يوم غد الخميس

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 17:32قراءة: 0 د, 42 ث
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، الأربعاء، عن تحوير في توقيت سفرات قطار الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة (تونس - الرياض) بداية من يوم غد الخميس 29 جويلية 2021.

وأوضحت في بلاغ صادر عنها، أن مواعيد انطلاق القطارات من محطتي برشلونة والرياض سيكون وفق التوقيت التالي:



-انطلاق أول قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 06 و 10 دق
-انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 17 و 30 دق
-انطلاق أول قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 06 و 10 دق
-انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 17 و 30 دق


وذكرت الشركة في هذا الصدد، بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من عدوى كوفيد-19 و خاصة الالتزام الكلي بارتداء الكمامات في المحطات وعلى متن القطارات و تعقيم اليدين بصفة دورية حفاظا على سلامة الجميع.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229940



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 28 جويلية 2021 | 18 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:31 16:15 12:33 05:22 03:39
38°
39°% 24:الرطــوبة
تونــس25°
5.66 كم/س
:الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
39°-2542°-2738°-2740°-3039°-27
  • Avoirs en devises
    20530,1

  • (28 juill)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28774 DT        1$ =2,79173 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juill)   1063,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة