وزير الصحة بالنيابة يبحث مع وفد من اتحاد الشغل سبل تطوير عملية التلقيح ضد كوفيد-19 وتسريعها

انعقدت صباح اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021 بمقر وزارة الصحة جلسة عمل باشراف وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي وبحضور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة والكاتبة العامة لنقابة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين احلام بالحاج والكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي والكاتب العام لنقابة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة للصحة العمومية نور الدين بن عبدالله وبحضور اطارات وزارة الصحة حيث نوه الحاضرون بالمجهودات الجبارة المبذولة من كافة العاملين بقطاع الصحة بمختلف اسلاكهم وقد خصصت الجلسة للنظر في كيفية اضفاء المزيد من احكام التصرف في الحملة الوطنية للتلقيح عبر:1/تطوير عمل اللجنة الوطنية للتلقيح وتشريك الطرف الاجتماعي من مهنيي القطاع الصحي في اعمال هذه اللجنة.2/تحسين ظروف العمل في كل المراكز المعدة للتلاقيح وايجاد التحفيزات المناسبة للعاملين بهذه المراكز.3/مزيد تطوير منظومة evax وتحيينها لمواكبةالنسق التصاعدي لعملية التلقيح ومتطلبات المرحلة القادمة.4/ضرورة الانتهاء من عملية تلقيح ما تبقى من مهنيي الصحة قبل موفى شهر جويلية الحالي.5/امام تكرر الاعتداءات على مهنيي الصحة اثناء اداء واجبهم تعهدت وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المهنيين وتتبع مرتكبي الاعتداءات وذلك بتكليف وحدة التشريع والنزاعات كلما دعت الحاجة لتسخير محامين للتعهد بالتتبعات العدلية حسب التراتيب الجاري بها العمل.6/ تكثيف كل الجهود قصد تسريع نسق التلقيح ومضاعفة العدد لبلوغ تطعيم 100الف جرعة يوميّا وذلك بصفة تصاعدية حتى يتسنى استعادة النسق العادي للحياة اليومية خلال الاشهر القليلة القادمة.