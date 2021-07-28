مواعيد جديدة لعمل الصيدليات

حدّد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المواعيد الجديدة لنشاط الصيدليات الخاصة لتكون ساعات عمل صيدليات النهار من الاثنين إلى يوم الجمعة وخلال الأعياد من الساعة 8 صباحا إلى الخامسة والنصف بعد الزوال مع راحة اختيارية بين الواحدة زوالا إلى الثالثة زوالا، حسب ما جاء في بلاغ أصدره، اليوم الأربعاء.كما ضبط المجلس فتح صيدليات المناوبة من الاثنين إلى يوم الجمعة وخلال الأعياد بداية من الساعة 8 صباحا الى الخامسة والنصف بعد الزوال، في حين تفتح صيدليات الليل خلال الفترة المذكورة من الخامسة والنصف بعد الزوال إلى الثامنة صباحا.وبالنسبة إلى أيام السبت والأحد يكون عمل صيدليات النهار من الساعة 8 صباحا إلى الواحدة والنصف زوالا، في حين تفتح صيدليات المناوبة من الساعة 8 صباحا إلى الخامسة والنصف بعد الزوال.وقرر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة تحديد ساعات عمل صيدليات الليل يومي السبت والأحد بداية من الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال إلى الثامنة صباحا، مع إمكانية بداية فتح الصيدليات على الساعة الرابعة زوالا.ويأتي تعديل توقيت عمل الصيدليات الخاصة على إثر قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد التمديد في فترة حظر الجولان لتكون بداية من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، وذلك تبعا لإعلانه الأحد الماضي عن تفعيل الفصل 80 من الدستور.