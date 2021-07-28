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رئيس الجمهورية يشرف على إجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 16:19قراءة: 0 د, 7 ث
يشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 بقصر قرطاج، على إجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.

يتبع يتبع

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