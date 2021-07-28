رئيس الجمهورية يشرف على إجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا

يشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 بقصر قرطاج، على إجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.



يتبع يتبع



