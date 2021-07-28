اولمبياد طوكيو - رفع الاثقال - 73 كلغ - كارم بن هنية في المركز السادس

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انهى الرباع التونسي كارم بن هنية، اليوم الاربعاء، مشاركته في منافسات رفع الاثقال لوزن 73 كلغ رجال ضمن العاب طوكيو (2020+1) في المركز السادس من مجموع 14 رباعا خاضوا المسابقة وذلك بعد رفعه 338 كلغ في المجموع (153 كلغ في الخطف و185 في النتر).وعاد المركز الاول لهذه المسابقة الى الصيني زهيونغ شي بمجموع 364 كلغ محققا بالمناسبة ثلاثة ارقام قياسية اولمبية في الخطف (166 كلغ) والنتر (198 كلغ) والمجموع (364 كلغ).وتحصل الفنيزويلي جوليو بيرنيا على المرتبة الثانية (346 كلغ في المجموع) فيما جاء الاندونيسي ايروين عبد الله في المركز الثالث برفعه 342 كلغ في المجموع.