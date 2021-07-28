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الكاف: حرائق غابية ضخمة بجبال ساقية سيدي يوسف تتسبب في أضرار جسيمة في المنازل والماشية والممتلكات

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Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 14:46قراءة: 0 د, 45 ث
وات - تسبّبت حرائق غابية ضخمة اجتاحت جبال ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف بعد امتدادها من الأراضي الجزائرية إلى الغابات التونسية، في أضرار بشرية ومادية كبيرة، حيث احترقت عدة منازل، ونفقت عدّة رؤوس ماشية، وأصيب بعض المواطنين بحروق مختلفة، وفق ما عاينه مراسل "وات" بالجهة.

وأفاد رئيس مصلحة الغابات بالساقية، سمير سليمان، في تصريح، اليوم الاربعاء، لـ"وات"، أن الحالة خطيرة وان النيران طالت كذلك مركز الغابات بعين النسمة وتسببت في احتراقه كليا نتيجة قوّة الحريق الذي غذته الرياح القوية وساهم في انتشاره عامل صعوبة التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي الذي يشكل الصنبور الحلبي، الذي يعرف بسرعة اشتعاله، أكثر نسبة فيه.


وأضاف أن النيران اتلفت أكثر من 10 منازل، وتسببت في نفوق عدد من رؤوس من الماشية في منطقة عين مازر التي لاتزال النيران فيها ملتهبة بـ"شراسة"، وفق تعبيره.
هذا وقد تم توجيه عدة نداءات استغاثة لنجدة الأهالي وإخماد الحريق الذي لايزال يهدّد حياة المواطنين والغطاء الغابي، والذي وُصف بالأعنف من نوعه خلال السنوات الأخيرة.

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